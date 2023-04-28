По его словам, во время контрнаступления ВСУ повторят Харьковскую операцию.

Оружие от партнеров для Вооруженных сил Украины, информация о котором появляется в публичных источниках, становится для россиян неприятным сюрпризом.

"Как оказалось, колесные танки пошли в нашу морскую пехоту, это усилит нашу легкую пехоту. Также стало публично известно, что одна из вновь сформированных бригад тяжелой пехоты получила американские ракеты APKWS, которые наводятся по лазерному лучу. Эти ракеты одинаково хороши, как сбивать российские БПЛА "Ланцет", так и аккуратно вырезать российские огневые точки где-то в помещениях", - заявил в эфире "Эспрессо" эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Он напомнил о том, что Словения предоставила нам лицензионные копии австрийских бронетранспортеров, которые хороши и будут надежно защищать пехоту в контрнаступлении.

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"Это тоже для россиян сюрприз. Очень многое, что сейчас в наших публичных источниках появляется для россиян, судя по тональности их описаний, оказывается определенным неприятным сюрпризом", - сказал Киричевский.

По мнению эксперта, ВСУ будут пытаться повторить успех Харьковской операции во время нового контрнаступления, которое ожидается через несколько недель.

"Более того, учитывая то, каким специфическим видом боевых действий является прорыв эшелонированной обороны противника, которая цепляется за фортификацию, наиболее незаметный этап подготовки - это накопление средств РЭБ, которые будут гасить российскую связь. А также накопление разного рода беспилотников, которые будут уничтожать их цели. В первую очередь, россиянам будут ломать систему связи", - подытожил он.

Контрнаступление ВСУ - что известно

В Минобороны Украины заявили, что подготовка к контрнаступлению Вооруженных сил Украины уже на финишной прямой.

По данным ISW, в России прошла волна "генеральских" увольнений из-за страха контрнаступления ВСУ.

Американские военные убеждены, что Вооруженные силы Украины находятся в хорошей позиции для начала контрнаступления.

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