Некоторые западные аналитики связывают поставки Алжиру Су-35 с задержками в производстве Су-57.

Военно-воздушные силы Алжира начали эксплуатацию истребителя Су-35. На соответствующие кадры, которые выложили на канале Algerian star ship, обратил внимание Army Recognition.

Как сообщается на портале, первые полученные Алжиром Су-35 разместили на авиабазе Ум Буаги. Приобретение российских истребителей является частью усилий Алжира по модернизации своего воздушного флота, в состав которого входит много советских/российских самолетов, в частности, Су-30МКА.

Некоторые западные аналитики связывают поставки Алжиру Су-35 с задержками в производстве Су-57 "пятого поколения". Профильные российские ресурсы в свою очередь отмечают, что контракт на Су-35 заключили еще в 2019 году, тогда как о заказе на Су-57 стало известно лишь месяц назад.

Как сообщали российские СМИ, Су-57 должны передать Алжиру в этом году. Арабские пилоты уже якобы начали проходить соответствующее обучение. Общее количество самолетов, а также стоимость контракта не разглашали.

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Су-35 является российским многоцелевым истребителем четвертого поколения, который представляет собой глубоко модернизированную версию советского Су-27. В отличие от вышеупомянутого Су-57 он не является малозаметным даже на бумаге. Серийный вариант для Воздушно-космических сил РФ называется Су-35С.

Сейчас это один из основных истребителей ВКС России. Всего было построено более 120 таких самолетов. По крайней мере некоторые российские Су-35 адаптировали для применения новой дальнобойной ракеты класса "воздух-воздух" Р-37, дальность которой может составлять примерно 200 км (300 км - по российским данным).

Ранее сообщалось, что Москва передала Ирану первые заказанные Исламской Республикой Су-35. Специалисты считают, что передача Тегерану относительно современных боевых самолетов может кардинально изменить баланс сил в ближневосточном регионе.

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