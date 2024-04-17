Сейчас союзники работают над тем, чтобы помочь Украине закрыть небо от российских атак.

У НАТО достаточно систем противовоздушной обороны, которыми можно поделиться с Украиной для защиты от российских атак. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.

"Я не могу назвать точное количество, потому что это разведывательная или секретная информация, в которую я не могу вдаваться. В Европе их меньше чем 100", - сказал Столтенберг.

Генсек добавил, что Альянс имеет значительное количество батарей Patriot, больше всего их у США. Это отражает тот фак, что Соединенные Штаты "несут глобальную ответственность".

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"Но реальность такова, что, конечно, у нас есть системы, достаточно большие для того, чтобы мы могли поставлять значительно больше Украине, когда речь идет о противовоздушной обороне в целом, в частности батареи Patriot. И именно над этим мы сейчас работаем", - отметил генсек НАТО.

Дефицит ПВО в Украине

Как сообщал УНИАН, ВСУ в последние месяцы имеют дефицит боеприпасов и ракет к системам ПВО, что негативно отражается на ситуации на фронте. При этом Россия усилила воздушные атаки не только вдоль линии фронта, но и по мирным населенным пунктам Украины, уничтожая критическую инфраструктуру.

В интервью для PBS NewsHour Владимир Зеленский признал, что Украина не смогла защитить Трипольскую ТЭС именно из-за недостатка боекомплекта у систем ПВО. По его словам, россияне запустили против ТЭС 11 ракет: 7 удалось сбить, а потом у батареи ПВО, защищавшей объект, просто кончились ракеты.

На этом фоне украинцев возмутила решимость Запада защищать Израиль, когда США, Великобритания и Франция задействовали собственные истребители, чтобы сбить иранские дроны. Ситуацию дипломатично, но эмоционально прокомментировал и сам Зеленский.

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