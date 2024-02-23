По мнению экспертов, Abrams является одним из самых хорошо защищенных основных боевых танков в мире.

47-я отдельная механизированная бригада применяет свои танки M1A1SA Abrams на Авдеевском направлении. Соответствующее видео бригада выложила в своих соцсетях.

"Пока российские оккупанты пытаются понять, где танки Abrams, танкисты 47 отдельной механизированной бригады уже более месяца разбирают российских захватчиков и их технику на молекулы", – говорится в сообщении.

Ранее украинские каналы неоднократно публиковали фото и видео с "Абрамсами" вблизи линии фронта, однако свидетельств их участия в боях не было.

На видео можно заметить, что на танк установили динамическую защиту ARAT, которая входит в комплект защиты танка в городских условиях Tank Urban Survival Kit (TUSK). Ранее его активно применяли американские танкисты во время иракской кампании.

Abrams: в чем его преимущества

США начали серийно производить основной боевой танк M1 Abrams в 1980 году. На сегодня это один из самых хорошо защищенных танков в мире.

Среди других преимуществ "Абрамса" над старыми советскими образцами называют современную систему управления огнем и больший уровень пробивного действия выстрелов. Кроме того, у Abrams гораздо лучшие условия для экипажа, чем у танков T-64 и T-72.

Существует много модификаций танка Abrams. Версия M1A1SA, которую можно увидеть на видео, не самая современная из них, однако ее преимущество в том, что США имеют много таких ОБТ.

Украина начала получать эти танки от Соединенных Штатов осенью прошлого года. Всего был передан 31 танк.

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