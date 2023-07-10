Даже после прямого попадания эта БМП бережет жизнь личного состава.

Украина получит новую партию боевых машин пехоты американского производства M2 Bradley. Эти БМП продемонстрировали немалую эффективность на поле боя.

О преимуществах Брэдли рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Эта американская БМП оснащена 25-мм автоматической пушкой Бушмастер с боекомплектом в 900 патронов, пусковой установкой TOW и 7,62-мм пулеметом. Бронебойный снаряд пушки способен пробивать до 66 мм брони, чего достаточно для уничтожения БМП-1/2 с дистанции до 2 километров.

Как напомнила Маляр, первую партию машин Украина получила зимой 2023. основная задача бмп на поле боя-это огневая поддержка и транспортировка пехоты, с которыми M2 Bradly справляется на отлично. Еще один важный фактор, делающий эту боевую машину на самом деле ценной для наших военных - защищенность.

"Известен случай, когда экипаж и десант Брэдли остались целы после прямого попадания ракеты "Града" по машине. Другой случай, когда Брэдли подорвался на противотанковой мине и получил прямое попадание противотанкового кумулятивного боеприпаса в башню. Экипаж и десант не пострадали", - отметила Маляр.

Заместитель министра добавила, что украинские защитники высоко оценивают преимущества этой БМП. Советские аналоги по уровню защиты даже близко не стоят с Bradley.

Новый пакет помощи США

7 июля Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов. Кроме кассетных боеприпасов, как до ведомует Пентагон, новый пакет военной помощи будет включать:

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

ракеты ПВО AIM-7;

зенитные комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

31 гаубицу 155-мм;

32 боевых машины пехоты Брэдли;

32 бронетранспортера Stryker;

оборудование для разминирования;

ракеты трубного пуска (TOW);

Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

высокоточные авиационные боеприпасы;

беспилотные летательные системы Penguin;

27 тактических автомобилей для подъема техники;

10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;

подрывные боеприпасы и системы для очистки препятствий;

Стрелковое оружие и более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;

запчасти и другое полевое оборудование.

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter выразил благодарность Соединенным Штатам Америки за новый пакет помощи для нашего государства.

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