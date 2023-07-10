Маляр назвала преимущества Bradley / фото wikimedia.org

Украина получит новую партию боевых машин пехоты американского производства M2 Bradley. Эти БМП продемонстрировали немалую эффективность на поле боя.

О преимуществах Брэдли рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Эта американская БМП оснащена 25-мм автоматической пушкой Бушмастер с боекомплектом в 900 патронов, пусковой установкой TOW и 7,62-мм пулеметом. Бронебойный снаряд пушки способен пробивать до 66 мм брони, чего достаточно для уничтожения БМП-1/2 с дистанции до 2 километров. 

Как напомнила Маляр, первую партию машин Украина получила зимой 2023. основная задача бмп на поле боя-это огневая поддержка и транспортировка пехоты, с которыми M2 Bradly справляется на отлично. Еще один важный фактор, делающий эту боевую машину на самом деле ценной для наших военных - защищенность. 

"Известен случай, когда экипаж и десант Брэдли остались целы после прямого попадания ракеты "Града" по машине. Другой случай, когда Брэдли подорвался на противотанковой мине и получил прямое попадание противотанкового кумулятивного боеприпаса в башню. Экипаж и десант не пострадали", - отметила Маляр.

Заместитель министра добавила, что украинские защитники высоко оценивают преимущества этой БМП. Советские аналоги по уровню защиты даже близко не стоят с Bradley.

 

Новый пакет помощи США

7 июля Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов.  Кроме кассетных боеприпасов, как до ведомует  Пентагон, новый пакет военной помощи будет включать: 

  • дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
  • ракеты ПВО AIM-7;
  • зенитные комплексы Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 31 гаубицу 155-мм;
  • 32 боевых машины пехоты Брэдли;
  • 32 бронетранспортера Stryker;
  • оборудование для разминирования;
  • ракеты трубного пуска (TOW);
  • Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
  • высокоточные авиационные боеприпасы; 
  • беспилотные летательные системы Penguin;
  • 27 тактических автомобилей для подъема техники;
  • 10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
  • подрывные боеприпасы и системы для очистки препятствий; 
  • Стрелковое оружие и более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
  • запчасти и другое полевое оборудование.

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter выразил благодарность Соединенным Штатам Америки за новый пакет помощи для нашего государства.

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