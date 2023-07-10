Украина получит новую партию боевых машин пехоты американского производства M2 Bradley. Эти БМП продемонстрировали немалую эффективность на поле боя.
О преимуществах Брэдли рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Эта американская БМП оснащена 25-мм автоматической пушкой Бушмастер с боекомплектом в 900 патронов, пусковой установкой TOW и 7,62-мм пулеметом. Бронебойный снаряд пушки способен пробивать до 66 мм брони, чего достаточно для уничтожения БМП-1/2 с дистанции до 2 километров.
Как напомнила Маляр, первую партию машин Украина получила зимой 2023. основная задача бмп на поле боя-это огневая поддержка и транспортировка пехоты, с которыми M2 Bradly справляется на отлично. Еще один важный фактор, делающий эту боевую машину на самом деле ценной для наших военных - защищенность.
"Известен случай, когда экипаж и десант Брэдли остались целы после прямого попадания ракеты "Града" по машине. Другой случай, когда Брэдли подорвался на противотанковой мине и получил прямое попадание противотанкового кумулятивного боеприпаса в башню. Экипаж и десант не пострадали", - отметила Маляр.
Заместитель министра добавила, что украинские защитники высоко оценивают преимущества этой БМП. Советские аналоги по уровню защиты даже близко не стоят с Bradley.
Новый пакет помощи США
7 июля Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов. Кроме кассетных боеприпасов, как до ведомует Пентагон, новый пакет военной помощи будет включать:
- дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
- ракеты ПВО AIM-7;
- зенитные комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 31 гаубицу 155-мм;
- 32 боевых машины пехоты Брэдли;
- 32 бронетранспортера Stryker;
- оборудование для разминирования;
- ракеты трубного пуска (TOW);
- Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- беспилотные летательные системы Penguin;
- 27 тактических автомобилей для подъема техники;
- 10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
- подрывные боеприпасы и системы для очистки препятствий;
- Стрелковое оружие и более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
- запчасти и другое полевое оборудование.
Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter выразил благодарность Соединенным Штатам Америки за новый пакет помощи для нашего государства.