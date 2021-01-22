Срок действия договора СНВ-3 истекает в начале февраля нынешнего года.

Президент США Джозеф Байден собирается продлить на пять лет действие Договора о стратегических наступательных вооружениях с Россией (СНВ-3).

Срок действия договора истекает в начале февраля нынешнего года. Об этом сообщает DW.

Администрация Дональда Трампа не была настроена на продление договора.

В то же время Байден исключает возможность "перезагрузки" отношений с Россией и он запросит у нового директора Национальной разведки несколько докладов:

о предполагаемом вмешательстве России в выборы в 2020 году;

об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального;

о возможных выплатах РФ исламскому радикальному движению "Талибан" за убийства американских военнослужащих в Афганистане;

о недавних кибератаках на правительственные учреждения в США.

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Договор СНВ-3 между Россией и Соединенными Штатами, подписанный в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Он предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков - до 700 единиц, а также развернутых и неразвернутых пусковых установок - до 800 единиц.

Соглашение обязывает стороны обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей.

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Автор: Олег Давыгора