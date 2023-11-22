ФРГ гарантировала, что проданные танки останутся в Германии или у партнеров по НАТО или ЕС, чтобы закрыть собственный дефицит.

Правительство Швейцарии одобрило заявку на экспорт 25 боевых танков Leopard 2 A4 оригинальному производителю танков Rheinmetall Landsysteme GmbH в Германии. В ФРГ заверили, что проданные танки останутся в стране или у партнеров по НАТО или ЕС, чтобы закрыть собственные пробелы. Об этом сообщается на сайте швейцарского правительства.

Там напомнили, что ранее министр экономики Германии Роберт Хабек и министр обороны страны Борис Писториус требовали перепродажи части списанных 87 основных боевых танков Leopard 2 A4 их производителю.

Сейчас на вооружении армии Швейцарии имеется 134 основных боевых танка Leopard 2 A4 WE, которые были модернизированы в рамках программы вооружения. Кроме того, она имеет 96 списанных основных боевых танков Leopard 2 A4, которые не подверглись консервации. В сентябре Совет Конфедерации одобрил резолюцию по программе вооружений на 2023 год, предусматривающую снятие с эксплуатации 25 Leopard 2 A4.

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"Экспорт танков за границу регулируется критериями разрешения закона о военных материалах. Экспорт этих танков в Германию соответствует этим критериям утверждения. Особенно важным является тот факт, что ФРГ гарантировала, что проданные танки останутся в Германии или у партнеров по НАТО или ЕС, чтобы закрыть собственный дефицит", - говорится в сообщении.

Военная помощь Украине - последние новости

Поставки артиллерийских снарядов в Украину от США с начала войны в Израиле сократились на треть. Об этом сообщил ABC News, ссылаясь на слова неназванного украинского чиновника.

По их данным, с начала нападения ХАМАС на Израиль поставки снарядов стандарта НАТО сократились более чем на 30%. При этом они составляют около 60-70% от общих поставок.

Впоследствии появилась реакция Пентагона на соответствующую информацию. Пресс-секретаря Пентагона Сабрину Сингх во время брифинга спросили, означает ли это, что война между Израилем и ХАМАС влияет на способность Соединенных Штатов Америки обеспечивать актуальные потребности Украины на поле боя.

"Я видела эту статью. Послушайте, я бы возразила против этого утверждения. Мы смогли обеспечить Украину всем необходимым во время ее контрнаступления, и мы будем продолжать обеспечивать Украину всем необходимым. ... Мы в состоянии сделать это, и мы в состоянии поддержать Израиль в том, что ему необходимо для защиты в его войне с ХАМАС", - ответила она.

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