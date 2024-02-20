Киеву передадут 90 бронемашин, 90 боевых катеров и ручные гранаты.

Швеция передаст Украине следующий пакет военной помощи на сумму 7,1 млрд шведских крон (около 700 миллионов долларов), он станет самым большим на сегодняшний день.

Как пишет издание Folkbladet, пакет помощи Швеции включает:

10 десантно-штурмовых катеров класса Stridsbåt 90;

20 десантных катеров;

подводное вооружение, такое как мины и торпеды;

ряд зенитных систем типа Robot 70;

противотанковые работы модели TOW;

гранатометы с боеприпасами;

артиллерийские боеприпасы;

ручные гранаты;

гранатометы "Карл Густав";

медицинское оборудование;

автомобили скорой помощи.

Также 1 млрд крон пойдет на закупку военной техники, еще 1 млрд – по заказу новых боевых машин Stridsfordon 90.

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"Поддерживая Украину, мы инвестируем в нашу безопасность. Если бы Россия победила, у нас были бы гораздо большие проблемы с безопасностью, чем сегодня", - сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон на пресс-конференции.

Вместе с предыдущими 14 пакетами шведская помощь Украине составляет почти 30 миллиардов шведских крон (2,9 млрд долларов).

Помощь Украине от Швеции - детали

Представители Министерства обороны и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и Агентства оборонных материалов Швеции обсудили сроки и условия приобретения для Украины партии БМП CV-90 шведского производства.

Отмечается, что переговоры под председательством заместителя министра обороны Украины Дмитрия Клименкова состоялись в рамках реализации заявления о намерениях между президентом Украины и премьер-министром Швеции об усиленном сотрудничестве в использовании платформы CV-90.

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