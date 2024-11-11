По словам экспертов, этот дрон имеет совершенно другие задачи по сравнению с Mavic.

В Министерстве обороны Украины уже кодифицировали разведывательный дрон отечественного производства "Шмавик". Теперь этот квадрокоптер можно закупать на нужды украинской армии. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин во время мероприятия по демонстрации этого и других аналогичных дронов, передает Defense Express.

"При этом все эти коптеры позиционируются, как аналоги Mavic от DJI, хотя это абсолютно не так. И даже "Шмавик", несмотря на ироничное название, является другим дроном, с другим назначением и возможностями", - отметили аналитики издания.

По словам экспертов Mavic от DJI в первую очередь является гражданским "операторским" дроном любительского уровня, а также имеет малую и удобную для переноски форму и размеры. Кроме того, Mavic оснащен развитой кинематографической камерой или коммерческой тепловизионной камерой.

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"А из-за этого, он имеет целый ряд дополнительных опций, например, сенсоры приближения к препятствиям, но при этом легкоуязвимый (wi-fi-ный) канал связи на 2,4 и 5,8 ГГц и незащищенную систему навигации. Кроме этого, Mavic - это "летающий ноутбук", потому что множество функций реализуется на программно-аппаратном обеспечении самого дрона. Например, "машинное зрение" с автотрекингом и автосопровождением, обработкой видеопотоков и т.д.", - добавили в Defense Express.

В свою очередь "Шмавик" является разведчиком оперативно-тактического уровня, который может находиться в воздухе до 60 минут, а также имеет оперативный радиус до 15 км и помехоустойчивую систему навигации и связью ППРЧ (Псевдослучайная перестройка рабочей частоты - УНИАН). Однако именно камера с подвесом является лишь видом полезной нагрузки в пределах определенной грузоподъемности.

"То есть это изделие с совершенно другими задачами и из другой категории, которое предназначено для выполнения задач на поле боя, а не съемки природы и памятников. И задачи именно военных разведывательных дронов такого класса - надежно передавать изображение с переднего края и ближнего тыла противника. А для этого как раз и необходима защищенная связь и возможность подвесить не кинематографическую камеру, а более мощную с зумом, желательно, комбинированную с ночным каналом", - объясняют аналитики.

Также "Шмавик" имеет совсем другое программное обеспечение с возможностью наращивать его военный функционал. К примеру, автоматического распознавания целей, интеграции, автоматизированных систем управления и др.

"Не говоря уже о том, что сам софт - украинский и соответствует определенным стандартам для военного программного обеспечения", - подчеркнули в материале.

Другие новые разработки оружия в мире

Как сообщал УНИАН, Китай разработал огромный беспилотник, который похож на американский бомбардировщик B-21 Raider. Несмотря на то, что ранее были мнения, что аппарат предназначен для разведки, сейчас есть предположение, что он также будет иметь ударные возможности.

В то же время военный эксперт Павел Нарожный рассказал, что Украина может создать первые крылатые ракеты. По его словам, украинские производители дронов стоят в нескольких шагах от перехода с реактивных дронов-ракет к обычным ракетам.

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