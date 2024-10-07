С-70 "Охотник" позиционируется, как способный взаимодействовать с Су-57, в то же время реальность совсем другая, отмечают эксперты.

5 октября в Донецкой области был сбит БПЛА С-70 "Охотник". Эксперты Defence Express проанализировали, какие задачи может выполнять "Охотник" сейчас и в перспективе и насколько можно верить заявлениям российских пропагандистов об "аналоговнетных" возможностях дрона.

Российская пропаганда позиционирует С-70 "Охотник", как "верного ведомого" - дрон, который способен взаимодействовать с Су-57 в одном строю и использовать весь арсенал авиационного вооружения. Однако аналитики отмечают, что С-70 "Охотник" начали разрабатывать под совсем другие и более простые задачи.

По их словам, в РФ вдохновились американским X-47B, поэтому сначала позиционировали "Охотник" как тяжелый ударный БПЛА, способный наносить удары по наземным целям на значительном расстоянии. Поэтому С-70 "Охотник" получился огромным по размеру дроном с размахом крыла 19 метров и взлетным весом до 20 тонн и дальностью полета более 3500 км (по некоторым источникам до 25 тонн и 6000 км), отмечают аналитики.

Видео дня

"Но американский X-47B так и остался прототипом, а впоследствии в США родилась и начала реализовываться концепция "верного ведомого" - БПЛА, который должен взаимодействовать с истребителями для расширения их разведывательных и огневых возможностей. В ответ в РФ начали заявлять, что С-70 "Охотник" будет взаимодействовать с Су-57. Но разница между дроном-бомбовозом и "верным ведомым" огромная", - отмечают в Defence Express.

Так, если для ударного БПЛА достаточно выйти в район цели и осуществить сброс боеприпасов, то для создания "верного ведомого" необходима полная интеграция в единую информационно-боевую систему с истребителем и широкое использование искусственного интеллекта, объясняют эксперты:

"Грубо говоря, пилот истребителя должен видеть то, что видит дрон, а также распоряжаться вооружением "верного ведомого", так же, как своим. Все остальное "верный ведомый" должен выполнять автономно и получив приказ "прикрой", "разведай", "барражируй" и т.д. осуществлять это без участия человека".

Также сомнительно, что С-70 "Охотник" может использовать ракеты "воздух-воздух" или другое условно высокоточное вооружение - продемонстрирован только сброс свободнопадающей ФАБ-500.

"Все указывает на то, что С-70 "Охотник" так и не вышел за пределы дрона-бомбера. И несмотря на все разговоры РФ о его аналоговнетных возможностях и обещаниями о скором появлении эскадрилий таких БПЛА, реальность даже в официальных заявлениях российских чиновников просматривается совсем другая", - подчеркивают аналитики.

Сбитие С-70 "Охотник" - что известно

Днем 5 октября украинские военные сбили в Донецкой области вражескую цель. Позже руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что это предположительно был новый российский беспилотник С-70 "Охотник".

При этом аналитик Forbes Дэвид Акс отмечает, что хотя вариант того, что "Охотник" был сбит украинским истребителем наиболее вероятен, нельзя отбрасывать и вариант, что он был сбит самими россиянами, чтобы не допустить его попадания в руки ВСУ неповрежденным.

Вас также могут заинтересовать новости: