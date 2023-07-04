Благодаря максимальной скорости 85 км/ч система HIMARS способна развернуться, отстреляться и покинуть позицию менее чем за минуту.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр поздравила США с Днем независимости и рассказала интересные факты о работе в Украине американских систем HIMARS. Появление этих комплексов в арсенале украинского войска в июне 2022 года стало неприятной неожиданностью для российских оккупантов.

"Оказалось, что все логистические пути, склады с боеприпасами и места дислокации войск находятся в зоне поражения реактивной системы. Испугавшись и почувствовав первые огромные потери, оккупанты начали охоту на HIMARS. Но так до сих пор никого и не поймали. Благодаря максимальной скорости 85 км/ч HIMARS способна развернуться, отстреляться и покинуть позицию менее чем за 1 мин. Это позволяет применять ее для тактики shoot-and-scoot (стреляй-и-убегай), что значительно уменьшает шансы быть обнаруженным и пораженным врагом", – подчеркнула Маляр в публикации в Телеграмм.

Она также привела несколько примеров применения HIMARS на войне в Украине:

Видео дня

Высокоточный удар 1 января 2023 года по зданию ПТУ в городе Макеевка, когда, по разным данным, погибли от полусотни до 600 мобилизованных россиян.

Уничтожение базы оккупантов в селе Правые Саги, вблизи Олешек.

По словам Маляр, системы HIMARS стали для украинских военных реальным оружием победы, поскольку "одна ракета – одна уничтоженная цель" — это недостижимый результат для устаревших советских аналогов.

"Спасибо за неизменную поддержку, которая помогает нам бороться за нашу свободу, уничтожать врага и защищать общие ценности", – отметила заместитель министра.

Война в Украине: актуальные новости

Российские оккупанты ударили по Первомайскому Харьковской области – били ракетой типа "Искандер". В результате атаки пострадали 38 человек, среди которых 12 детей. 10-месячный ребенок находится в реанимации, а самому маленькому пострадавшему – всего 3 месяца.

Кроме того, на фоне угрозы теракта на Запорожской АЭС было принято решение об усилении северной границы Украины как личным составом, так и боевой техникой. Об этом сообщил командующий Объединенных Сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, там возводятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны.

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