Известно о восьми пострадавших.

После очередного обстрела Харькова по меньшей мере 8 человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

По его словам, около 22:00 под ударом оказались Киевский и Холодногорский районы города. По предварительным данным, российские захватчики ударили ракетами типа С-300 с территории Белгородской области.

Всего было зафиксировано три попадания ракет: одна попала в офисное помещение в Холодногорском районе, две другие - повредили помещение научного учреждения в Киевском районе. Полиция уже начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Что известно об ударах по Харькову 23 января:

Напомним, что ночью российские захватнические войска обстреляли Харьков. Сообщалось, что удары нанесли по району жилой и гражданской застройки, был поврежден дом.

Утром оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине, в Харькове были разрушены жилые дома и разбиты машины. В результате атаки погибли 8 человек, еще 60 - пострадали.

Уже вечером россиянами был нанесен третий удар по городу, сообщалось о повреждении гражданской инфраструктуры.

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