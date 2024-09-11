Украине нужно более дальнобойное оружие, отметил аналитик.

Ракеты ATACMS уже не удовлетворяют потребности Украины по нанесению массированных ударов по военным объектам на территории Российской Федерации.

Об этом в эфире Radio NV сказал военный эксперт Сергей Грабский, отвечая на вопрос о том, могут ли Соединенные Штаты Америки позволить использовать ATACMS по территории России. "С одной стороны, с нашей исключительно украинской стороны, мы, конечно, понимаем, что действительно такие преграды не должны создаваться. И мало того, последовательность должна быть такой: если это оружие передано Украине, - это уже не американское оружие, а это украинское оружие, которое может быть использовано по усмотрению Украинского государства там, где это необходимо и нужно", - отметил он.

По словам Грабского, определенные круги в Белом доме используют термин "эскалация" для того, чтобы "избежать возможного ухудшения ситуации".

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"Потому что надо понимать, что все же в нашем многомерном мире существуют другие государства и другие направления, которые являются угрожающими для стран Альянса, в частности. Лидером которого являются Соединенные Штаты. Я говорю о НАТО, конечно. Это, например, те же страны Балтии, Польша не закончила еще развертывание своих вооруженных сил. Поэтому так называемые "деэскалаторы" чувствовали потребность в том, чтобы обращать внимание на то, что возможно, еще рано, или как-то так удержать конфликт на определенном уровне, что, конечно, нас абсолютно не устраивает", - сказал эксперт.

В то же время, отметил он, после передачи Ираном баллистических ракет России "определенный этап эскалации прошел, и теперь надо рассматривать вопрос о полном использовании вооружения и боевой техники".

"В принципе, ATACMSами мы могли наносить удары по территории противника на глубину до 100 километров. Что соответствует той дальности тех ATACMSов, которые нам передают. Потому что сами понимаете, это, скажем так, дефицитное оружие, и мы используем его очень осторожно. Так, чтобы гарантированно оно находилось вне зоны использования вражеской авиации и невозможности поражения управляемыми авиабомбами. То есть 200 километров с нашей территории, плюс 100 километров - как раз та зона, по которой разрешалось вести огонь", - сказал Грабский.

Так, по его мнению, сейчас речь идет об отмене такого ограничения: "То есть мы будем пробовать передвигать их ближе". Кроме того, отметил он, "речь идет о разрешении использования американского и другого оружия по территории Российской Федерации, и вероятно, речь идет о применении новых видов оружия".

"Какое это будет оружие, - я думаю, мы увидим вскоре. Но надо понимать, что мы нуждаемся в более дальнобойном оружии. И ATACMS уже не удовлетворяет наши потребности по нанесению массированных ударов по военным объектам на территории Российской Федерации", - отметил эксперт.

Важные новости Украины о войне - что сообщалось

Как сообщалось, государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми. Это первая подобная совместная поездка глав дипломатических ведомств за последние годы.

Блинкен сказал, что хочет услышать непосредственно от президента Украины Владимира Зеленского и других политиков, какие цели Киева в войне, и что Вашингтон может сделать, чтобы помочь ему их достичь.

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