Захватчики также способны ежедневно атаковать Украину десятками ударных беспилотников.

Российская Федерация накопила более тысячи ракет, которых хватит на минимум десять массированных ударов по Украине. Об этом журналистам рассказал эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко.

Он отметил, что по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, по состоянию на 18 июля, россияне имели от 150 до 200 ракет различных типов.

"Если взять баллистику, то они имели примерно 150 баллистических ракет "Искандер" и их темп выпуска составлял от 40 до 50 ракет в месяц. Считаем август, сентябрь, октябрь, часть июля и ноября - в целом россияне имеют более 300 таких ракет. Берем "Кинжал" - запас россиян на тот момент составлял 55 ракет, производство - от двух до шести единиц в месяц. В общем - примерно 70 таких ракет. То есть в целом где-то 370 единиц", - пояснил специалист.

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Кроме того, оккупанты имеют до 600 ракет других типов - морского базирования типа "Калибр", "Ониксы", крылатые ракеты воздух-земля Х-101, минимальное количество новейших - Х-69.

"То есть, запасы можно оценить в 1100-1200 ракет... То есть учитывая, что производство продолжается, россияне способны выполнить еще до 10 таких пусков", - предположил Романенко.

Он добавил, что россияне также наладили еще в августе производство дронов "Шахед" до 600 единиц в месяц. Сейчас захватчики ежедневно способны атаковать Украину десятками ударных беспилотников, которые запускают вместе с БПЛА-разведчики и "Пародиями", которые не несут взрывчатку. Однако украинским защитникам приходится отрабатывать все цели, потому что заранее невозможно отличить ударный беспилотник со взрывчаткой от разведчика или имитации.

Российские ракетные удары по Украине

Как сообщал УНИАН, ночью и утром 17 ноября Россия нанесла по Украине массированный комбинированный удар. В Воздушных силах ВСУ заявили, что уничтожили 144 воздушные цели - 102 ракеты и 42 БПЛА. Били россияне по объектам энергетического сектора Украины ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа Shahed. По предварительным данным, всего было обнаружено 210 воздушных целей РФ - 120 ракет и 90 дронов.

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко заявлял, что РФ накопила ракеты для нескольких раундов массированных ударов и продолжает их накапливать. Чиновник уверял, что Украина знает об этой тактике противника и готова к ней.

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