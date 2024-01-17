В частности, эта ракета теперь имеет активную защиту от выбросов тепловых ловушек, говорит Скибицкий.

Российские оккупационные войска учатся и модернизируют свое вооружение. В частности, ракеты Х-101, которые враг выпускает по Украине сейчас, отличаются от тех, которые захватчики применяли в 2022 году.

"Враг учится, учится достаточно быстро. Я вам просто приведу пример: те же крылатые ракеты Х-101 совсем другие, чем те, что применяли в 2022 году. Это ракета уже с активной системой радиоэлектронной борьбы, с активной защитой от выбросов тепловых ловушек и так далее", – заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий на дискуссионной программе в Давосе.

По его словам, Украина должна развивать военно-промышленный комплекс и противовоздушную оборону, ведь Москва не остановится.

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"Мы должны развивать все: и противовоздушную оборону, и заботиться о защите ВПК, и чтобы он давал продукцию, и мы должны принимать и контрнаступательные меры, чтобы не допустить потери территорий. Опыт 2023 года нам это показал", – резюмировал Скибицкий.

Производство ракет в России

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сообщил, что с осени в РФ не смогли существенно увеличить производство ракет. Он отметил, что все, что производится, сразу используется для ударов по Украине.

По словам Скибицкого, максимальные показатели составляют около 115-130 стратегических ракет, однако они могут отличаться в зависимости от месяца. Кроме того, враг пытается держать определенный стратегический резерв ракет. Это около 30% от имеющихся запасов.

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