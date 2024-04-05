Литва также выделила 35 млн евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов.

Литва за время полномасштабной войны предоставила Украине помощи более чем на миллиард евро и сейчас планирует закупить FPV-беспилотники для украинских военных. Об этом сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"На сегодня Литва предоставила Украине более 1 миллиарда евро помощи, половина из этих средств - это военная помощь, и я говорю это не для того, чтобы похвастаться. Важно то, чтобы мы не упустили это из виду, и поэтому мы должны помочь украинским военным на фронте", - сказала Шимоните.

По ее словам, Литва выделила 35 млн евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов.

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"Мы также договорились с министром обороны о том, что Литва вскоре закупит за 2 млн евро около 3 тысяч литовских FPV-беспилотников, которые должны прибыть на фронт, надеюсь, в этом году", - сказала премьер-министр.

Кроме этого, она сообщила, что Литва планирует профинансировать программу реабилитации для раненых украинских военных, которые выполнили свою миссию и хотят вернуться к нормальной жизни.

"Мы выделим около 15 млн евро на эту программу и приглашаем других международных доноров присоединиться", - сказала Шимоните.

Также она отметила, что Украина достигла невероятного прогресса на пути к вступлению в ЕС и заверила, что Литва готова усилить свою поддержку в будущих переговорах о членстве Украины в ЕС.

"Литва была, есть и будет вместе с Украиной до и после победы. Мы должны сделать все необходимое для победы Украины как можно быстрее и вместе с Украиной, как полноправным членом, строить процветающий Евросоюз и еще сильнее НАТО, чтобы обеспечить мир в Европе и безопасность для всего демократического мира", - резюмировала премьер Литвы.

Поддержка Украины - последние новости

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас 3 апреля сообщил, что с начала полномасштабной войны Эстония выделила Украине военную помощь на сумму более чем 520 млн евро, что составляет примерно 1,4% от эстонского ВВП.

4 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Латвии Эвика Силиня обсудили запуск совместного производства 155-мм снарядов и беспилотников для Вооруженных сил Украины.

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