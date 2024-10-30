Коваленко отметил, что если бы РФ устраивала нынешняя ситуация с производством снарядов, она бы не обращалась за помощью к Ирану и КНДР.

Россия запустила свой военно-промышленный комплекс и имеет "запас прочности" в вопросе восстановления ресурса и компенсации потерь – как механизированных, так и человеческого ресурса. К тому же, враг запустил мощности, которые остались со времен Советского Союза, заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Я не могу сказать, что у них ситуация лучше, чем у нас. Но у них все происходит на системном уровне. Хотя даже северокорейские военные в составе российских оккупационных войск – это уже признак того, что в Кремле понимают, насколько у них ситуация ухудшается, насколько у них перспективы не радужные. С другой стороны, для нас также ситуация не самая лучшая, есть много вопросов по обеспечению украинского войска", – добавил он в эфире телеканала "Киев24".

По состоянию на сейчас Украина максимально зависима от помощи международных партнеров, подчеркнул эксперт. В вопросе тяжелой, бронированной техники Украина рассчитывает на партнеров. То же самое в основном касается и артиллерии, и боеприпасов. Собственного производства не хватает для покрытия потребностей украинского войска.

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В России же еще со времен Советского Союза остался военно-промышленный комплекс именно по производству боеприпасов. Он имел потенциал расширения до уровня 2-2,5 млн выстрелов в год, говорит Коваленко.

"То, что Россия смогла увеличить производство, по состоянию на 2021-22 это было в пределах 500-600 тысяч в год. До 2-2,5 млн – это они просто запустили те мощности, которые остались от Советского Союза. И это было ожидаемо. Так же, такие мощности есть в Европе, которые не расширялись. Но, в отличие от России, у Европы есть возможность увеличивать количество производства. Вопрос только, будут ли они эти линии запускать", – продолжил обозреватель.

По его словам, все зависит от желания. Коваленко акцентировал, что и у Европы, и у США есть возможность расширения производственного потенциала. В то же время в России он ограничен.

"Если бы у России все было хорошо с боеприпасами, и их все устраивало, обращалась бы она за помощью к Ирану? Хотя сначала она начала вывозить боеприпасы из арсеналов сохранения в Беларуси. А потом уже было обращение к Ирану. Сейчас основная компонента в количестве выстрелов – это северокорейские боеприпасы. Следовательно, ее (Россию, – ред.) не устраивает ее потенциал. Если бы не было северокорейских и иранских боеприпасов, то по состоянию на сейчас Россия бы не имела возможности наступать и даже держать оборону", – констатировал Александр Коваленко.

Российское оружие в войне против Украины

Российские оккупационные войска во время последних атак выпускали по Украине дроны с термобарической боевой частью. Эксперты КНИИСЭ заявили, что во время предварительного анализа на местах падения дронов были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата типа "Shahed 136" (российская маркировка – "Герань 2") с термобарической боевой частью.

Ранее стало известно, что Россия активно снимает с консервации БРДМ-2. Часть этих машин Москва отправляет на ремонт и модернизацию.

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