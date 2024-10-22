Часть этих машин Москва отправляет на ремонт и модернизацию.

Россия активно снимает с консервации бронемашины типа БРДМ-2, о чем свидетельствуют спутниковые снимки. Об этом пишет портал Defence24.

Отмечается, что часть этих машин затем отправляется на ремонт модернизацию на мощностях 103-го бронетанкового ремонтного завода. Примечательно, что БРДМ-2 не совсем подходят на роль бронированного транспортного средства. Дело в том, что их конструкция не предусматривает отсека для размещения десанта.

Поэтому среди причин, почему РФ снимает эти машины с консервации, может быть дальнейшее использование их в качестве мобильных огневых средств, оснащенных 14,5 мм пулеметом КПВТ и 7,62 мм пулеметом ПКТ. Также мотивом таких действий РФ может служить недостаток БТР-82, БТР-80 и МТ-ЛБ из-за высоких потерь в войне против Украины.

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Авторы материала также предположили, что кроме портала БРДМ-2, расконсервировать россияне могут и специализированные машины на базе этой ББМ, к примеру – самоходные ПТРК.

Украинское издание Defense Express отметило, что из данных The Military Balance 2024 можно сделать вывод, что в РФ по сути нечего снимать с консервации с точки зрения БРДМ-2. Справочник сообщал, что оккупационные войска имели на хранении всего 100 таких машин.

"В то же время, из приведенных выше материалов можем сделать вывод, что реальное количество БРДМ-2 на хранении у рашистов даже на начало этого может оказаться значительно больше. Поэтому скорее всего, враг ведет активную расконсервацию своих БРДМ-2 именно как массовых машин для огневой поддержки своей пехоты", – добавили в Defense Express.

Российское вооружение: это стоит знать

Украинские военные в Курской области "приземлили" новейший российский БПЛА "Орион". Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что при его разработке россияне скопировали израильскую технологию, выдав ее за собственную. Российского в конструкции этого дрона очень мало, потому что даже двигатель у него австрийский.

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