Это часть совместных с Великобританией, Данией, Нидерландами и США действий по усилению украинской противовоздушной обороны.

Канада выделит около 24,5 миллиона долларов США с целью закупки ракет ПВО малой и средней дальности и соответствующих систем. Деньги будут переданы возглавляемому Великобританией партнерству, в которое входят также Соединенные Штаты Америки, Нидерланды и Дания, пишет Reuters.

В своем заявлении министр обороны Билл Блэр отметил, что этот взнос является частью военной помощи Киеву на сумму более 500 миллионов канадских долларов, о которой премьер-министр Джастин Трюдо объявил летом.

Напомним, в июне Дания, Нидерланды, Великобритания и США объявили, что передают Украине сотни ракет и связанных с ними систем для усиления противовоздушной обороны.

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Военная помощь Канады - это надо знать

Канада, где проживает одна из крупнейших в мире украинских диаспор, активно поддерживает Украину во время полномасштабной войны, развязанной Россией.

С момента полномасштабного вторжения Российской Федерации в феврале 2022 года Оттава выделила более 8 миллиардов канадских долларов на помощь Украине, в том числе около 1,8 миллиарда канадских долларов на военную помощь.

В июле во время саммита НАТО в Вильнюсе премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о дополнительной поддержке трансатлантической безопасности и Украины на сумму 541 миллион долларов.

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