В Воздушных силах уже рассказали, что в Украину прибудут далеко не все переданные партнерами самолеты.

После получения Украиной истребителей F-16 часть из них останутся на зарубежных базах. Это является разумным решением, учитывая ситуацию в войне, пишет военно-аналитический портал Defense Express.

"Начнем с простой рациональной логики, которая выглядит очевидной всем. Как только F-16 таки будут в Украине, они станут целью №1 для рашистов, которые не будут жалеть никаких средств поражения. Как обеспечить противовоздушную оборону для строевых самолетов, станет отдельной сложной задачей. И особенно на этом фоне выглядит логичным хотя бы воспользоваться возможностью вывести условно "резервные" самолеты в зону, где россияне не смогут их "достать", - объясняет издание.

Вместе с тем аналитики считают непрактичной идею, которую предложили пользователи соцсетей: разместить все наши F-16 на аэродромах стран НАТО, чтобы их там не достала армия РФ. По словам экспертов, дело даже не в постоянном страхе НАТО вступить в конфликт с РФ, а в географической удаленности аэродромов Польши и Румынии от фронта в Украине.

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Defense Express отмечает, что важна не только скорость поставки самолетов, но и способность Воздушных сил приобрести способность их эффективного использования.

"Использование F-16 в боях против рашистов будет начинаться вероятно с уровня звена (то есть четыре самолета)", - считают эксперты.

Украину ожидает F-16: последние новости

Как писал УНИАН, сейчас четыре страны подтвердили планы передать Украине американские истребители F-16. По словам начальника авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергея Голубцова, в будущем количество таких государств может возрасти, ведь страны, которые имеют F-16 на вооружении, постепенно перевооружаются на F-35. В результате количество "свободных" истребителей этого типа будет расти, впоследствии их могут предлагать Украине.

Генерал отметил, что не все переданные самолеты сразу прибудут в Украину: некоторые из них останутся в центрах подготовки для обучения большего количества украинских пилотов.

"Есть определенное количество самолетов, которые будут храниться на безопасных авиабазах, не в Украине, для того, чтобы они здесь не были мишенями. И это будет наш резерв в случае необходимости для замены неисправных самолетов, во время проведения регламентных работ", - пояснил он.

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