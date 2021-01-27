Однако, фициальное решение о пересмотре численности войск в этих странах пока не принято.

Новый министр обороны США Ллойд Остин может пересмотреть численность войск в Афганистане и Ираке после решения бывшего президента Дональда Трампа сократить там войска.

Читайте такжеСША сократят численность своих войск в Афганистане и Ираке до 2,5 тысячОб этом сообщили источники газеты The Wall Street Journal. По их данным, Остин планирует оценить стратегическую роль США в двух конфликтах.

При этом представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что официальное решение о пересмотре численности войск в Афганистане и Ираке пока не принято. Но он отметил, что администрация президента Джо Байдена хочет лучше понять статус операций в обеих странах и оценить ресурсы, которые используются для этих миссий.

«Ничего не изменилось в нашем желании защищать американский народ от угрозы терроризма, но убедившись при этом, что мы должным образом обеспечиваем нашу стратегию ресурсами»,— сказал Кирби.

По его словам, решение о численности войск будет приниматься после консультаций с властями Ирака и Афганистана, передает kommersant.

Вывод американских войск из Ирака и Афганистана

В ноябре 2020 года США сообщили, что оставят в Афганистане и Ираке по 2,5 тыс. военных.

Из Афганистана планировалось вывести около 2 тыс. человек, а из Ирака — 500.

Дональд Трамп рассчитывал, что возвращение войск в США произойдет до мая 2021 года.

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Автор: УНИАН