Одной из причин, почему США не предоставляют это вооружение Украине, являются установленные Конгрессом ограничения на их экспорт

В Пентагоне считают, что предоставление Украине кассетных боеприпасов было бы полезным. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США Лора Купер.

"Наши военные аналитики подтвердили, что DPICM (усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения – ред.) были бы полезными, особенно против окопных российских позиций на поле боя", – цитирует заявление Купер Reuters.

По ее словам, США не предоставляют это вооружение Украине в связи с установленными Конгрессом ограничениями на их экспорт, а также "беспокойством относительно единства союзников".

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Отметим, что кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам от 2008 года. К ней присоединились более 120 государств, в том числе и большинство членов НАТО. В то же время США, Украина и РФ не подписали эту конвенцию.

Кассетные боеприпасы для Украины: что известно

В начале марта 2023 года сообщалось, что Украина просит у США кассетные боеприпасы. В запрос вошла бомба воздушного базирования МК-20, которую можно переоборудовать для дальнейшего применения с помощью беспилотников. Кроме того, члены комитета по вооруженным силами Палаты представителей Джейсон Кроу и Адам Смитт тогда заявили, что также были запрошены 155-мм кассетные артиллерийские снаряды.

Уже 22 марта с просьбой предоставить Украине кассетные боеприпасы к президенту США Джо Байдену обратились четыре члена Конгресса США от Республиканской партии.

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