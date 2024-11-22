В октябре 2024 года Россия передала эти ракеты на боевое дежурство.

Ракета "Орешник", которой РФ накануне якобы ударила по Днепру, является одной из новейших разработок, над которой россияне достаточно долго работали.

Об этом в эфире "Radio NV" сообщил бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко. "Есть информация, что именно в октябре этого года они все, что произвели, передали на свой ракетный полк и заступили на боевое дежурство. Ракета среднего радиуса действия, гиперзвуковая, баллистическая - все это может быть. Несут несколько моноблоков. Если "Рубеж" четыре, то эта, возможно, шесть. И из-за того, что разрабатывали в первую очередь для несения ядерной боеголовки, то точность этих моноблоков не высокая. Но так или иначе можно накрывать площадь", - сказал Романенко.

Также генерал-лейтенант объяснил, почему Россия именно сейчас применила эту ракету по Украине: "Это такой ответ стратегического уровня со стороны Путина. И об этом говорит не просто применение, а комментарий его по этому поводу. Они пытаются делать посыл, что это их ответ на снятие запретов по применению ATACMS, Storm Shadow. Но это не соответствует действительности, это пропаганда. Ведь ответ был именно американский. После того, как россияне завели в эту войну еще одну ядерную державу - Северную Корею".

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"Орешник": что известно

Накануне Воздушные силы Украины сообщили, что Россия ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. Украинская сторона официально не сообщала о типе ракеты, однако отметила, что обошлось "без существенных последствий".

Впоследствии российский диктатор Путин сообщил, что удар нанесли новейшей российской ракетой "Орешник". По данным военно-аналитического издания "Defense Express", ранее в открытом доступе это название не фигурировало. Поэтому эксперты считают, что речь идет о ракете РС-26 "Рубеж", которой россияне просто придумали дополнительное название.

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