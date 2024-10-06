Показательные полеты новых БпЛА состоятся в декабре этого года.

В Пентагоне планируют вооружить армию США дешевыми "одноразовыми" дронами с возможностью массового производства. Поэтому в Минобороны страны обратились к коммерческим поставщикам БпЛА, пишет Air and Space Forces Magazine.

В ведомстве подчеркнули, что "недавние конфликты выявили асимметричное влияние недорогих "one-way", то есть одноразовых беспилотных воздушных систем на поле боя", поэтому американская армия должна получить такие же возможности.

Показательные полеты новых БпЛА должны состояться в декабре 2024 года. Однако пока неизвестно, для каких именно служб намерены реализовать этот проект. Также не сообщается, касаются ли эти закупки программы Replicator.

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В частности речь идет о дронах, которые могут преодолевать расстояния от 50 до 300 км, а их полезная нагрузка должна составлять не менее 10 кг, но идеальным вариантом должна стать цифра - 25 килограммов.

Кроме того, дроны должны "быстро и оперативно" запускаться с земли, их должно быть сложно обнаружить и отследить, должна быть функция навигации на малых высотах, а также БпЛА должны перевозить различную полезную нагрузку.

В то же время дроны должны выполнять задачи "без постоянной связи с оператором". Кроме того, производитель должен объяснить, как его платформа осуществляет "конечное наведение в закрытых условиях", речь идет о "машинном зрении" для донаведения на цель во время действия вражеских средств РЭБ.

Также программное обеспечение для беспилотников должно быть интуитивно понятным и иметь возможность интегрировать сторонние компоненты, как программные, так и аппаратные.

Разработка американских дронов - что известно

Как писал УНИАН, американская компания Performance Drone Works создала многоцелевой беспилотник C-100, который имеет много новых возможностей. В частности такой дрон был спроектирован по образцу рюкзака. Он может нести 5 кг полезной нагрузки и находиться в полете до 74 минут.

Также сообщалось, что в США разработали уникальный беспилотник Switchblade. Этот дрон оснащен полностью электрическим взрывчатым веществом, которое вместе со своими разведывательными компонентами идентифицирует цель.

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