От дальнейшей политики Украины зависит, дадут ли США новые танки.

Американские танки M-1 Abrams, очевидно, начали перебрасываться к линии фронта в Украине в начале этого месяца. В сети появилась фотография, на которой, судя по всему, изображен танк М-1, который предположительно находится где-то на востоке Украины.

Издание Forbes пишет, что М-1 на фото представляют модель классического четырехместного танка Abrams, выполненного по технологии Situational Awareness.

M-1A1SA - не самый лучший M-1. Таковым является третий вариант System Enhancement Package армии США. Но преимущество M-1A1 образца 2006 года заключается в его многочисленности. Еще в 2022 году американцы имели около 650 67-тонных танков, и планируют снять их с вооружения в течение двух лет, когда с танкового завода General Dynamics в Лиме начнут поступать новые M-1A2.

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То есть, передав Украине первую партию из 31 танка М-1А1СА, правительство США делает возможным передачу Украине гораздо большего количества М-1 при условии, конечно, что республиканцы в Конгрессе США не заблокируют помощь Киеву.

Когда администрация президента США Джо Байдена еще в январе объявила о передаче М-1, некоторые наблюдатели предположили, что речь идет о танках M-1A1 Firepower Enhancement Package, сотни которых корпус морской пехоты США недавно снял с вооружения.

Затем в марте ряд СМИ сообщил, что танки будут поставляться из большего количества имеющихся в наличии M-1A1SA.

"Пентагон принял решение о закупке варианта M-1A1, что позволит нам значительно ускорить сроки поставок и предоставить Украине важный потенциал к осени этого года", - заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

На самом деле M-1A1FEP и M-1A1SA не так уж сильно отличаются друг от друга. Они оснащены одной и той же 120-миллиметровой гладкоствольной основной пушкой, которой вооружены все M-1A1 и A2, а также быстрой и точной системой управления огнем, цифровыми картами, отображающими сеть поля боя Blue Force Tracker, и локаторами дальних целей, которые помогают экипажу обнаруживать цели для артиллерии.

В сравнении с новыми танками А2 у моделей М-1А1 отсутствует цифровая архитектура, даталинк для программируемых боеприпасов и пара тепловизионных прицелов третьего поколения: по одному для наводчика и командира. На танках А1 имеется только один полноценный тепловизионный прицел для наводчика.

На вооружении США машины A2 также имеют новейшую броню из обедненного урана. На А1 также установлена урановая броня, хотя и более старого типа, но американская политика требует от General Dynamics удалить уран и заменить его на вольфрам перед отправкой танков за границу.

Неясно, насколько больше защиты дает уран по сравнению с вольфрамом; в любом случае, М-1 является одним из самых хорошо защищенных танков в мире. Его пушка мощна на расстоянии до тысячи ярдов. Его оптика и система управления огнем соответствуют мировому уровню. Его турбинный двигатель способен сжигать широкий спектр топлива и развивать максимальную скорость 42 мили в час.

Первых 31 М-1, поставленных Украине, достаточно для оснащения одного батальона одной бригады в армии, насчитывающей сто бригад. Украинские вооруженные силы располагают более чем 50 уцелевшими немецкими "Леопардами-2", а также получили первые пару десятков из почти 200 "Леопардов-1". Но даже эти западные танки превосходят по численности около тысячи советских Т-64, Т-72 и Т-80.

Но при наличии времени и политической воли Украина может получить гораздо больше М-1. Любой старый корпус М-1 - в армии США хранится около 3 тысяч единиц - может стать M-1A1SA. Армейские техники выбирают старый M-1 из обширного парка машин на армейском складе в Алабаме, восстанавливают его автомобильные системы и отправляют в Лиму, где General Dynamics меняет броню и устанавливает новые подсистемы.

Весь процесс может занять от шести до девяти месяцев. Для получения всех 222 машин M-1A1SA, заказанных в 2016 году, компании Morocco потребовалось четыре года.

Однако если в качестве отправной точки взять недавно поступивший на вооружение M-1A1, например, бывший танк Национальной гвардии армии США, то подготовка к экспорту должна пройти быстрее. В этом случае General Dynamics потребуется лишь вскрыть корпус и башню, снять урановую броню и заменить ее на вольфрамовую.

Вполне возможно, что администрация Байдена опередила события, связанные с будущей передачей М-1 Украине, тихо дав указание армии направить дополнительные танки на модернизацию. Однако реальное завершение второй передачи М-1 может зависеть от финансирования со стороны Конгресса.

Танки Abrams для Украины - главные новости

В январе в Вашингтоне сообщили, что отправят Украине 31 танк Abrams. Решение стало толчком для передачи ВСУ немецких танков Leopard 2.

25 сентября появилась информация, что Украина уже получила первые танки от США. В середине октября представитель армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл заявил, что Киев получил все обещанные Вашингтоном танки M1A1 Abrams.

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