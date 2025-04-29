Уже несколько недель в украинском информационном пространстве обсуждают новый российский БПЛА, который передвигается значительно быстрее, чем другие вражеские дроны. В частности речь идет о том, что можем считать его БПЛА с реактивным двигателем, или барражирующим боеприпасом (по аналогии с КАБ). То есть, есть понимание, что он может летать 300-500 километров. Но, чтобы как-то четко определить это оружие, надо понимать, какой именно двигатель, его габариты и тому подобное. Сейчас об этом информации мало.

Были сообщения, что это якобы разработка российской компании "Кронштадт". Возможно, оттуда и распространилось название "Бандероль", ведь у них действительно есть такой дрон, разработанный для доставки почты в крайние районы севера. Он летает по координатам и сбрасывает соответствующие грузы, то есть, не имеет ничего общего с тем БПЛА, о котором сейчас много говорят в Украине.

Что касается его, то это какой-то мираж в информационном пространстве.

По состоянию на сейчас я не видел каких-то официальных выводов по этому виду вооружения, кроме сообщения, что такое стало появляться в Одесской области. То есть, нет никаких серьезных подтверждений и выводов относительно того, какие у него двигатели, какой он формы и тому подобное.

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Могли ли россияне разработать такой БПЛА? Вполне вероятно. Ведь были сообщения о том, что в 2023 году в иранском аэрокосмическом институте возле Тегерана демонстрировали "Шахед" 238-й с газотурбинным двигателем. Насколько я понимаю, это был макет и в серию он не пошел. Но развиваться в этом направлении - абсолютно логично. И я давно говорю, что рано или поздно БПЛА будут увеличивать свою скорость.

В прошлом году уже были сообщения, что по Харьковской области летали дроны типа "Шахед" с газотурбинными двигателями. Да, они летали на значительно меньшую дальность, но имели большую скорость. Здесь дело в том, что, если ты хочешь залететь далеко, то надо лететь не быстро, а если хочешь поразить что-то вблизи, то нужно увеличить скорость, чтобы на тебя не успели отреагировать.

Нам надо быть готовыми к этому, ведь в таком случае мобильные огневые группы не будут успевать наводиться на такой БПЛА или барражирующий снаряд и уничтожать его. Поэтому надо пересматривать подход к организации системы ПВО именно в разрезе борьбы с такими БПЛА.

Что для этого нужно? Во-первых, изучить, из чего сделана эта "Бандероль", какая у нее радиозаметность.

Во-вторых, нужно разрабатывать и применять против них средства обнаружения, наведения и уничтожения.

К примеру, засекать эти БПЛА и наблюдать за ними можно с помощью самолета Saab 340 дальнего радиолокационного обнаружения, или даже каких-то дирижаблей. Так, Польша закупила у американской компании четыре привязных аэростата, которые видят на расстояние до 400 километров (привязной аэростат поднимается на 400 метров - километр, и "видит" за горизонт). Частично эти системы уже имплементированы в систему польской ПВО. Аналогичные системы есть у Турции, такие системы есть у китайцев, и ими же занимался даже Иран...

Также нужно активнее разрабатывать дроны-перехватчики с теми же газотурбинными двигателями. На уровне прототипов и опытных образцов, мы имеем такие разработки. Но нужно выйти на другие масштабы. А для этого важно, чтобы для этих систем заказчиком выступило Министерство обороны.

В общем, это могут быть какие-то отдельные системы противодействия, а могут быть объединены в одну. Условно, пеленгатор, дрон-перехватчик, который получает информацию от радара и далее управляется либо оператором (как по системе FPV-дрона), либо другой системой наведения...

Надо всем этим заниматься, вкладывая больше ресурсов в эти разработки.

Константин Криволап, военный аналитик, авиаэксперт