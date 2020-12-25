Украина входит в пятерку государств мира, которые производят лопасти для тяжелых вертолетов.

На территории летно-испытательного комплекса АО "Мотор Сич" состоялись первые лётные испытания двух комплектов лопастей украинского производства на вертолётах Ми-24 и МСБ-8.

Читайте такжеУкраинские военные получили отремонтированный истребитель МиГ-29 (фото)Как сообщили в пресс-службе правительства, по словам вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, это является выдающимся событием для Украины, ведь она вошла в пятерку государств мира, производящих лопасти для тяжелых вертолетов.

"А это значит мы имеем новые возможности для украинской армейской авиации и перспективы для развития экспортных рынков", - отметил он.

Как отметил президент предприятия Вячеслав Богуслаев, компания работала над созданием отечественных лопастей последние несколько лет. Всего планируют запустить в серийное производство около 60 комплектов лопастей в год, а в 2021 году в ходе пилотного проекта - 20.

"Предыдущие старые лопасти уже исчерпали свой ресурс. Теперь же Украина имеет возможность впервые производить лопасти своими силами. Это открывает новую эру для наших вертолетов, поможет нам летать, учиться и выполнять боевые задачи", - добавил Уруский.

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Автор: Дмитрий Шварц