Будущий флагман украинских ВМС продолжает государственные испытания.

Военно-морские силы ВСУ показали на видео как корвет "Гетман Иван Мазепа", построенный для ВМС в Турции, успешно прошел артиллерийские стрельбы.

Соответствующий ролик обнародовал командующий ВМС Алексей Неижпапа. В сообщении говорится, что будущий флагман ВМС ВСУ демонстрирует высокую боеспособность.

"Корвет "Иван Мазепа" продолжает успешно проходить государственные испытания. Во время артиллерийских стрельб он продемонстрировал отличные результаты, точно поразив воздушные, морские и наземные цели", - заявил командующий.

Корабль оснащен современными системами вооружения, которые значительно повышают его боевые возможности. Как уточняется, все предыдущие технические замечания учтены, модернизация корвета сосредоточена на обеспечении его максимальной эффективности и защиты в бою. В частности, усилены средства противовоздушной обороны.

"Иван Мазепа" - это не только новейшие технологии, но и символ украинского несокрушимого флота. Уверенность в наших силах растет, и мы готовы к новым вызовам войны. Украина - непобедимая морская держава, способная дать отпор любым угрозам!", - отмечает Неижпапа.

Корвет "Гетман Иван Мазепа" - что известно

Первый корвет типа Ada для ВМС ВСУ, который получил название "Гетман Иван Мазепа", заложили 7 сентября 2021 года в Турции и спустили на воду 2 октября 2022 года. В мае этого года он вышел на испытания, в октябре Военно-морские силы ВСУ показали как он проходит ходовые испытания в море.

Корабль вооружен 76-миллиметровой корабельной артиллерийской установкой Super Rapid, на носу - зенитно-ракетным комплексом VL MICA, над вертолетным ангаром установлена морская версия турецкой 35-мм зенитной установки Korkut от компании Aselsan.

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