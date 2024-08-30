Предполагается, что корабль сможет нести до 50 пилотируемых самолетов и дронов.

Турция официально утвердила концептуальный проект своего первого полноценного авианосца MÜGEM - большого корабля, который будет иметь широкие возможности. Об этом со ссылкой на турецкую прессу сообщает Defense Express.

Длина корабля будет составлять 285 м, ширина - 72 м. MÜGEM получит водоизмещение 60 тыс. т и сможет развивать скорость до 25 узлов. Последнее обеспечит газотурбинная установка типа COGAG из четырех двигателей LM-2500 от General Electric.

MÜGEM не имеет стартовых катапульт - в качестве альтернативы установят трамплин, из-за чего авианосец не сможет запускать обычные истребители. Вместо них в составе авиагруппы будет Hürjet - одномоторный сверхзвуковой учебно-тренировочный и легкий боевой самолет.

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Отсутствие пилотируемых истребителей также должны компенсировать БПЛА, такие как разведывательно-ударный TB3, дрон-истребитель Kızılelma и ударный Anka-3. Кроме этого, на борту корабля смогут базироваться вертолеты.

Стоит отметить, что Турция уже имеет опыт создания кораблей-авианосцев. Ранее Анкара построила TCG Anadolu - универсальный десантный корабль, который сами турки позиционируют как "первый в мире носитель дронов".

Турция строит корабли для Украины

Напомним, в мае этого года построенный турками по проекту Ada корвет "Гетман Иван Мазепа" вышел на первые испытания. Он должен заменить фрегат "Гетман Сагайдачный" и стать новым флагманом ВМС ВСУ.

Позже был спущен на воду второй такой корвет для Украины, получивший название "Гетман Иван Выговский". Стоит отметить, что Военно-морские силы Турции уже ввели в эксплуатацию корветы типа Ada.

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