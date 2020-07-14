Корабли НАТО вошли в Черное море (фото)

Кроме патрулирования морской безопасности в международных водах, обучение помогут улучшить взаимодействие между союзниками и региональными партнерами.

Две группы военных кораблей НАТО вошли 14 июля в воды Черного моря, где пройдут морские учения, организованные болгарскими и украинскими военно-морскими силами.

Об этом говорится на сайте объединенного командования ВМС НАТО.

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Группа SNMG2 прибыла в Черное море 9 июля и состоит из трех фрегатов из Испании, Румынии и Турции во главе с испанским флагманом «Alvaro de Baz an».

Судна SNMCMG2 HS Aliakmon (флагман), SPS Tambre, TCG Amasra и ITS Gaeta во главе с греческим флотом Dimitrios Katsouras вошли в Черное море 7 июля, к ним присоединился ROS Lupu Dinescu, с которым они прибыли в Бургас.

«Этап интеграции сил в Эгейском море был нужен для того, чтобы Группа объединилась и стала полностью способной к выполнению миссии ради укрепления готовности НАТО до нашего первого развертывания на Черном море», – говорится в сообщении.

С тремя союзными государствами Болгарией, Румынией и Турцией и двумя региональными партнерами Украиной и Грузией контактирует Постоянная военно-морская группа.

Кроме патрулирования морской безопасности в международных водах, обучение помогут улучшить взаимодействие между союзниками и региональными партнерами, уверены в альянсе.

Как сообщал УНИАН, в Черном море пройдут военно-морские маневры, организованные Болгарией. Участие примут также американский эсминец и три болгарских корабля. Также планируется посещение кораблей НАТО Одессы.

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