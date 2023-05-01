Один самолет F-16 стоит 120 млн долларов, десять - уже больше миллиарда.

Современные самолеты четвертой генерации однозначно будут на вооружении, но для партнеров это очень недешевая история. Один самолет F-16 стоит 120 миллионов долларов, а его еще надо обслуживать

"Они очень практичны в принятии своих решений. И в этом практицизме есть понятный смысл: они ответственно относятся к принятию решений, что нам дать... Они знают, что если они примут решение дать нам самолеты или заказать новые, то надо дать время на подготовку технического состояния, обучение пилотов, а дальше поддерживать их в боевом состоянии, а также должным образом обеспечивать оружием. Это очень недешевая история. Это самая дорогая история", - рассказал министр обороны Украины Алексей Резников во время интервью в эфире информационного телемарафона.

Так, глава ведомства отметил, что система ПВО Patriot стоит 1 миллиард долларов, а один самолет F-16 стоит 120 миллионов. Его еще надо обслуживать. 10 самолетов - это уже 1 миллиард 200 миллионов долларов.

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"Когда они считают свои бюджетные способности они понимают, что им нужно разрешение налогоплательщиков и при этом им надо не уменьшить ту помощь, которую мы с вами сейчас получаем", - добавил глава Минобороны.

Истребители F-16 для Украины - что известно

Официальный Киев уже более года просит передать современные истребители для защиты неба. В Пентагоне заявляли, что на этой стадии войны многоцелевые самолеты F-16 не помогут Украине. В то же время союзники передают разнообразные системы ПВО.

При этом 5 марта стало известно, что первые украинские летчики на военной базе США проходят тестирование. 6 апреля командующий авиации ВВС Украины бригадный генерал Сергей Голубцов рассказал, что в США дали высокую оценку навыкам украинских пилотов.

Уже 29 апреля в МИД Украины сообщили, что некоторые страны уже дали сигнал о готовности обучать украинских пилотов на самолетах F-16.

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