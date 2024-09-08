Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал союзников разрешить Украине уничтожать западным оружием склады с иранскими ракетами на территории РФ.

Офис президента Украины обратился к странам Запада с призывом наказать Иран за поставку России баллистических ракет.

Об этом руководитель Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак сообщил в Telegram. В частности, как отметил руководитель ОП, страна, которая помогает оружием террористическим организациям и террористическим государствам, должна быть наказана.

"В ответ на поставки России баллистических ракет нужно предоставить разрешение Украине уничтожать склады с этими ракетами западным оружием, чтобы избежать террора", - подчеркнул Ермак. Видео дня

Он отметил, что демократии должны отвечать на террор автократий.

"Удары по террористической России - это защита. А защита не является эскалацией", - выразил уверенность Ермак.

Иран поставляет России оружие

Иранский депутат Ахмад Бахшаеш Ардестани подтвердил, что Иран поставляет России оружие, в то время, как менее чем сутки назад делегация Ирана в ООН отвергла обвинения в отношении передачи баллистических ракет малой дальности России. Часть бартера включает в себя отправку ракет, а другая - отправку военных беспилотников в Россию.

Иранский депутат добавил, что Иран продает в Россию ракеты и получает доллары. Также Иран благодаря партнерству с Россией обходит санкции.

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