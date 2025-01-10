В странах НАТО начинают осознавать, что их армии быстро отстают от реалий времени.

Великобритания должна немедленно изучить украинский опыт использования искусственного интеллекта в ведении войны. Об этом пишет Independent со ссылкой на отчет Комитета по вопросам обороны британского парламента.

В отчете отмечается, что украинцы используют технологию искусственного интеллекта в беспилотниках для сбора разведывательных данных и анализа боевой ситуации. А вот в британской армии технологии искусственного интеллекта являются "недоразвитыми и требуют совершенствования", говорят в Комитете.

"Использование искусственного интеллекта в Украине показывает, что он предлагает серьезное военное преимущество на поле боя, и поскольку искусственный интеллект становится все более распространенным и усовершенствованным, он изменит способ работы обороны, от штаба до фронта. Использование искусственного интеллекта для обороны требует не только обновленных технологий, но и обновленного подхода, и в сегодняшнем отчете мы призываем Министерство обороны превратить себя в "родную для ИИ" организацию, полностью интегрируя ИИ в свою работу и мышление", - заявила член комитета Эмма Леуэлл-Бак.

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ИИ на войне в Украине

Как писал УНИАН, искусственный интеллект играет все более важную роль на поле боя в Украине. В частности он помогает повысить точность наведения беспилотников на цель. Так, если в 2023 году уровень точности украинских беспилотников не превышал 50%, то в прошлом году этот показатель вырос до почти 80%.

Также мы рассказывали, что Украина использует огромное количество видео с дронов для тренировки боевых моделей искусственного интеллекта. Ежедневно в систему добавляется 5-6 терабайт новых видеоданных, что расширяет возможности для тренировки ИИ.

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