Обновленный истребитель может похвастаться передовым радаром и способностью нести мощное оружие.

JAS 39E Gripen - самая передовая версия шведского многоцелевого истребителя, которая была создана специально для универсальности и устойчивости к российским угрозам. Об этом в своей статье для 19FortyFive пишет американский журналист Калеб Ларсон.

Gripen E - основные преимущества

По словам автора, JAS 39E Gripen известен исключительной маневренностью.

"Он может похвастаться передовым радаром, модернизированными двигателями и способностью нести мощное оружие, такое как ракеты Meteor и IRIS-T. Работая с рассредоточенных, строгих баз через систему Bas 90, Gripen легко обслуживается и заправляется даже минимально подготовленными призывниками. Хотя Gripen не является скрытным, он остается высокоэффективным против обычных угроз", - говорится в публикации.

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Как отметил Ларсон, это сочетание маневренности, простоты обслуживания и стратегической адаптивности делает Gripen критически важным активом национальной безопасности Швеции, обеспечивая надежный сдерживающий ответ.

Компания-производитель истребителей Saab утверждает, что Gripen E может "проводить миссии "воздух-воздух", "воздух-поверхность" и разведывательные миссии.

"Превосходство в воздухе достигается за счет установки до семи ракет Meteor Beyond Visual Range класса "воздух-воздух" и двух ракет IRIS-T Within Visual Range. Такое оружие в сочетании со способностью одновременно использовать наступательные и оборонительные средства позволяет Gripen E эффективно обнаруживать, поражать и подавлять или уничтожать цели", - акцентировал журналист со ссылкой на заявление компании.

Также отмечается, что Gripen E и большинство других шведских самолетов могут взлетать и приземляться с шоссе, с очень коротких взлетно-посадочных полос, когда это необходимо.

Кроме того, как утверждается, компания Saab оптимизировала Gripen E для простоты обслуживания, дозаправки и перевооружения даже неквалифицированными призывниками:

"Это резко контрастирует с гораздо более продвинутыми самолетами, такими как F-35, которые зависят от целых сетей высококвалифицированных специалистов по обслуживанию и надежной базовой инфраструктуры".

Истребитель Gripen E - какие недостатки

По словам автора, одним из потенциальных недостатков, присущих конструкции JAS 39E Gripen, является его меньший размер по сравнению с другими более крупными истребителями, такими как F-15, F-16, F-35.

Также Gripen не является самолетом-невидимкой. Хотя это действительно усовершенствованная конструкция четвертого поколения, ее успех против одного или нескольких самолетов-невидимок сомнителен, говорится в статье.

Вместе с тем, по мнению автора, Gripen E является "привлекательной платформой".

"Качества шведского истребителя впечатляют по сравнению с аналогичными истребителями четвертого поколения. Если учесть эксплуатационные расходы, требования к техническому обслуживанию и вопросы о топливе, оружии и другой логистике, а также шведскую оборонную доктрину и непосредственную среду угроз, Gripen E является привлекательной платформой", - констатировал Ларсон.

Напомним, ранее экс-офицер США сравнил истребители F-35 и Gripen на фоне "напряженности" из-за политики Дональда Трампа.

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