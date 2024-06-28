Ракеты GMLRS ER имеют вдвое большую дальность, что означает заметное расширение возможностей HIMARS по уничтожению целей.

Пентагон предоставил разрешение компании Lockheed Martin на выпуск модернизированных дальнобойных высокоточных ракет GMLRS ER для ракетных систем HIMARS и M270.

По контракту, компания выпустит 240 ракет в год на сумму $200 млн. Военный аналитик Колби Бадвар в соцсети X обратил внимание на то, что бюджет на 2024 финансовый год предусматривал закупку для армии США 120 ракет GMLRS ER. Аналитик отметил, что здесь можно осторожно рассматривать два варианта о том, для кого могут быть остальные 120 ракет.

Аналитик считает, что США могут продать ракеты GMLRS ER Финляндии, Эстонии, Литве, Польше или Австралии. Причем Финляндия стала первым заказчиком этих дальнобойных ракет. Соглашение на $91 млн было подписано еще в 2022 году. Поставка ракет по этому контракту намечена на 2025 год.

В другом случае эти ракеты могут ориентироваться на программу USAI - это программа "Инициатива содействия безопасности в Украине", которая предусматривает закупку вооружения и военной техники непосредственно у производителей.

По данным аналитика, в этом году цена на одну ракету GMLRS ER составляет $540 тыс., в 2025 году планируется изготовить уже 510 ракет и их стоимость упадет до $480 тыс. и соответственно они будут дешеветь по мере наращивания производства.

Ракеты GMLRS ER

GMLRS ER - это усовершенствованная версия ракет GMLRS. Модернизированные ракеты имеют вдвое большую дальность и могут попадать в цели на расстоянии 150 км.

Модернизированная версия получила больший по размеру двигатель, а также повышенный уровень маневренности, первые испытания этой ракеты прошли в марте 2021 года и были успешными.

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