По его словам, Украине нужно разрешение на использование ATACMS.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан прокомментировал разрешение США атаковать объекты на территории РФ с помощью HIMARS. Он напомнил, что для ударов ВСУ получили ракеты М31, которые имеют дальность поражения 80 км.

Он отметил "24 Каналу", что для эффективных атак по РФ этих боеприпасов недостаточно. Так, эти снаряды не достанут даже до российских установок С-300, которые расположены в 100 километрах от Харькова.

"Чтобы их достать нужны ATACMS. Хотя бы 100 миль (160 км,- УНИАН), чтобы накрыть пусковые установки С-300 и С-400. С-400 еще дальше могут стоять", - подчеркнул полковник запаса.

Видео дня

Свитан считает, что вопрос не решен и надо дальше давить на Белый дом, чтобы украинским войскам разрешили использовать ATACMS для ударов по России. В частности, надо обращаться непосредственно к президенту Джо Байдену, госсекретарю Энтони Блинкену, советнику президента по нацбезопасности Джейку Салливану и директору ЦРУ Уильяму Бернсу.

"Оптимальный вариант - подключать еще европейские структуры и лидеров, вплоть до показательного использования их оружия", - пояснил эксперт.

Разрешение на использование западного оружия

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе ряд стран-партнеров Украины пересмотрели свою позицию о запрете на удары по российской территории западным оружием.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил разрешение Украине от США применять американское оружие для ударов по территории РФ. Однако только рядом с Харьковской областью.

Украинские защитники в районе Харьковщины начали работать западным оружием по врагу на территории РФ, сообщил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко

Вас также могут заинтересовать новости: