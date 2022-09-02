Авианосцем INS Vikrant стал первым подобным кораблем, произведенным в Индии.

Индийский флот пополнился первым авианосцем INS Vikrant, произведенным в Индии. Его оснастили российскими истребителями.

Об этом сообщает Indian Express.

Отмечается, что авианосец прошел длинный путь в 17 лет от строительства до испытаний перед тем, как его приняли на вооружение.

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"Сегодня Индия присоединилась к тем странам мира, которые могут производить такие огромные авианосцы с использованием местных технологий. Это символ потенциала, местных ресурсов и местных навыков", - заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Корабль INS Vikrant несет 30 российских палубных истребителей МиГ-29К. Корабль рассчитан на 1600 человек экипажа. Это второй действующий авианосец в стране и самый большой военный корабль, построенный в Индии.

При этом страна является одним из крупнейших в мире импортеров оружия, потратив 12,4 миллиарда долларов в период с 2018 по 2021 год.

Как ранее сообщал УНИАН, 17 августа стало известно, что на территории России с 30 августа по 5 сентября пройдут военные учения "Восток-2022". В них примут участие Китай, Индия, Беларусь, Таджикистан, Монголия и другие страны.

Аналитики отметили, что участие индийских военных в российских учениях в разгар войны в Украину подтверждает дружеские связи Нью-Дели с Москвой, несмотря на укрепление стратегического партнерства с США.

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