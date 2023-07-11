Этот генерал участвовал в преступных ударах по мирным городам Украины.

В России подтвердили ликвидацию генерал-лейтенанта Олега Цокова во временно оккупированном Бердянске.

Информацию об уничтожении топ-генерала подтвердила ряд российских изданий и пабликов.

По данным Телеграм-канала "ВЧК-ОГПУ", заместитель командующего Южного военного округа генерал-лейтенанта Цоков погиб в результате удара по запасному командному пункту 58-й армии в Бердянске.

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Другие источники сообщают, что Цокова "задвухсотили" британские ракеты Storm Shadow. Прилетело по зданию, где находился генерал.

Кто такой Олег Цоков?

Как отмечает The Moscow Times, Цоков участвовал во вторжении России в Украину 24 февраля 2022 года, а также причастен к нанесению ракетных ударов по украинским городам. В октябре 2022 года Киев ввел против него санкции. До войны в Украине Цоков участвовал в двух чеченских войнах и боевых действиях в Сирии. Он был награжден двумя орденами Мужества и одним орденом "За военные заслуги".

Сегодня стало известно, что в районе временно оккупированного Бердянска Запорожской области ликвидировано Олега Цокова.

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