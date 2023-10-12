По его словам, это решение не будет принято в Альянсе по крайней мере до тех пор, пока Украина не станет его членом.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, какое оружие страны-партнеры не предоставят Украине, пока она не станет членом НАТО.

"Пока Украина не станет членом НАТО, Запад не предложит ядерный "зонтик". Это очевидно. Но это время должно наступить, и это правильно. Между тем мы должны предоставить все технологические решения: дроны, разведывательные данные", - рассказал британский политик в эфире национального телемарафона.

По словам Джонсона, его страна делает многое, чтобы помочь Украине в войне с Россией.

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"Я не буду выдавать государственные тайны, но Великобритания делает очень много, и я очень горжусь той технической помощью, которую мы оказываем", - добавил он.

Применит ли Путин ядерное оружие - мнение Джонсона

В октябре 2023 года стало известно о том, что в Госдуме РФ хотят отменить запрет на проведение ядерных испытаний. Поскольку Вашингтон и Брюссель "напали" на Россию, она хочет устраивать ядерные взрывы на своей территории.

СМИ писали о том, что под угрозой - Киев и Варшава. Взбешенный Путин готов нанести ядерный удар.

Джонсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин не применит ядерное оружие, поскольку это лишит Россию поддержки со стороны Китая и подорвет остатки доверия к агрессору со стороны россиян. По его словам, это стало бы катастрофой для России. Он добавил, что Путин "был бы сумасшедшим", если бы применил ядерное оружие.

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