Оскорбленная женщина теперь думает о судебном иске, чтобы получить тысячи фунтов стерлингов, причитающихся ей по согласованному трехмесячному контракту.

Жена бывшего премьер-министра Великобритании и большого друга Украины Бориса Джонсона уволила няню на третий день ее работы из-за бокала вина.

59-летняя Тереза Доуз из Зимбабве жалуется, что Кэрри Джонсон дала ей 15 минут, чтобы собрать чемоданы и уйти, пишет издание Mirror. Женщина объяснила, что "гром грянул" после того, как она насладилась бокалом охлажденного розового вина с экс-премьер-министром.

По словам оскорбленной няни, Борис Джонсон объяснил ей, что во всем виноваты гормоны, ведь его жена недавно родила. Тем не менее, женщина теперь думает о судебном иске, чтобы получить тысячи фунтов стерлингов, причитающихся ей за согласованный трехмесячный контракт, плюс выходное пособие.

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Издание пишет, что Джонсоны отрицают заявления няни. В то же время 59-летняя Тереза настаивает, что в разговоре с Борисом Джонсоном она не перешла какие-то границы.

"Я знаю, что у него было три жены, и у него много детей. Но мне это неинтересно, он не мой типаж. Я не знаю, чувствовала ли она угрозу. Я не знаю, что она думала", - поделилась своими соображениями няня.

При этом женщина подчеркнула, что вино ей понравилось, но то, что произошло с ней – это "настоящий кошмар".

"Я была там всего три дня, и у меня даже не было времени подержать ребенка. Я бы хотела никогда не иметь с ними дел, потому что это был полный кошмар. Откровенно говоря, это было хорошее розовое вино, но оно того не стоило", - жалуется она.

Как Джонсон предложил няне вино

Няня рассказала журналистам, что Борис Джонсон сам предложил ей бокал вина.

"Это был чудесный жаркий день, и когда Борис вернулся домой, он вышел на террасу и открыл бутылку вина. Он пригласил меня присоединиться к нему", - вспоминает женщина.

По ее словам, потом они начали общаться и "нашли взаимопонимание".

"Он сказал, что был в Зимбабве и говорил о политике, провозглашении независимости и других вещах. Затем мы узнали, что родились с разницей в несколько дней. Мы пошли немного погулять, и он позвал других детей, Уилфреда и Роми, встретить меня. Он показал мне, где они планируют поставить бассейн, а потом сказал, что если мне станет слишком жарко, я всегда могу пойти поплавать в нем", - рассказала детали разговора с Джонсоном няня.

На следующий день жена Бориса Джонсона сообщила няне, что ее уволили.

"Она сказала мне, что позвонила в Uber, и у меня осталось 15 минут. Я была ошеломлена", - плакалась журналистам няня.

Личная жизнь Бориса Джонсона

Напомним, бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в восьмой раз стал отцом 5 июля. О радостном известии в семье сообщила жена политика Керри Джонсон в соцсетях. Это третий их общий ребенок. Малыша назвали Фрэнк Альфред Одиссеус Джонсон.

Борис и Керри обвенчались в католическом Вестминстерском соборе в окружении близких друзей и членов семьи в мае 2021 года. На церемонию пригласили 30 гостей – больше собрать нельзя было из-за карантинных ограничений.

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