По поставкам более 90 модернизированных танков Т-72 Украина уже получила 37.

Чехия выразила готовность модернизировать еще несколько десятков танков Т-72, чтобы усилить военную поддержку Украины.

Об этом заместитель чешского министра обороны Даниэль Блажковец сообщил участникам заседания в формате "Рамштайн".

Он также добавил, что нынешними приоритетами Праги в плане поддержки Киева являются боевые машины пехоты БМП-2, танки, боеприпасы крупного калибра, средства радиоэлектронной борьбы, разведки и противовоздушной обороны.

Видео дня

По поставкам более 90 модернизированных танков Т-72 Украина уже получила 37, "и ежемесячно к ним добавляется еще больше".

Встреча в формате "Рамштайн" - последние новости

Латвия отдаст Украине все свои переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. Об этом заявила министр обороны страны Инара Мурниеце на встрече в формате "Рамштайн".

Участники саммита"Рамштайн" определили основной приоритет в поставках вооружений Украине - системы противовоздушной обороны. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи.

В рамках встречи "Рамштайн" состоялось заседание "танковой коалиции". Как заявил министр обороны Украины Алексей Резников, Киев подписал с партнерами документ об обслуживании техники.