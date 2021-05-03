Королевские морские пехотинцы в Великобритании испытали реактивные ранцы с 1000-сильным двигателем.
Об этом сообщает The Byte.
Так называемый "джетпак" разработала компания Gravity Industries, основанная резервистом морской пехоты Ричардом Браунингом. Проверка новинки состоялась на море, для нее задействовали лодки и корабль.
На записи видно, как морские пехотинцы подплывают к кораблю на моторной лодке, после чего один из них использует костюм с реактивным двигателем, чтобы приземлиться на его палубу. Он без труда поднимается в небо, вмиг достигнув верхней палубы ближайшего судна.
После этого морской пехотинец сбрасывает вниз с корабля веревочную лестницу, по которой успешно поднимаются бойцы из его группы.
Гидрокостюм Gravity использует четыре реактивных двигателя, установленных на руке и на спине, для создания тяги более 1000 лошадиных сил. Благодаря дизайну, его владелец может регулировать свою скорость и траекторию, изменяя положение рук.
Отмечается, что применение подобных устройств в будущем станет привычной частью боевых действий. Однако перед тем, как передавать прототипы военным, их испытывают сотрудники Gravity Industries.
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