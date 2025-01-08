Black Widow 2 достигает в длину всего один метр и предназначен для уничтожения вражеских целей.

В Украине разработали речной беспилотник Black Widow 2 для борьбы с российскими судами, курсирующими по украинским рекам. Он способен поражать надводные цели, включая небольшие катера, сообщает Business Insider.

Новый беспилотник создала компания Hard Cat Drones. Отмечается, что он может использоваться не только для уничтожения вражеских целей, но и для разведки, а также патрулирования.

В Hard Cat Drones рассказали журналистам, что максимальная скорость дрона составляет почти 40 км/ч, а дальность связи составляет до 10 км.

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Black Widow 2 выделяется компактным габаритам с длиной в один метр и высокой маневренностью, которые позволяют беспилотнику эффективно действовать на узких водных путях и речных участках, подчеркнули в издании.

Журналисты напомнили, что прототип беспилотника впервые был показан на инвестиционном саммите Defense Tech Valley в Киеве в октябре 2024 года. Теперь же он прошел тесты в условиях тыла и проходит боевые испытания в составе двух бригад украинской армии.

"Военные действия на воде весьма специфичны и сопряжены с уникальными проблемами, что делает такой небольшой водный беспилотник потенциально очень полезным", - заявили в Hard Cat Drones.

Один из разработчиков беспилотника рассказал журналистам, что разработка Black Widow 2 началась в декабре 2023 года по просьбе украинских военных. Тогда Силы обороны как раз боролись за то, чтобы удержаться на восточном берегу Днепра на юге Украины.

Заместитель директора программы по России в Фонде защиты демократий Джон Харди поделился с журналистами, что Украина, вероятнее всего, будет использовать эти беспилотники на Днепре.

"Они, вероятно, будут наиболее полезны в оборонительной роли, например, для нанесения ударов по небольшим судам, перевозящим российские десантные войска или грузы", - объяснил он.

С этим мнением согласен и эксперт по международной безопасности из Ланкастерского университета в Великобритании Бэзил Джермонд.

"Важно понимать, что Россия располагает не только крупными военными кораблями и подводными лодками, но и широким спектром малых катеров, которые поддерживают сухопутные операции на тактическом уровне, особенно в таких влажных районах, как Днепровский лиман", - добавил он.

Украинское оружие - последние новости

Ранее военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал, как украинские морские дроны Magura противостоят российским Ми-8. По его словам, почти 90% кораблей Черноморского флота были уничтожены с помощью дронов Magura, Sea Baby и других.

Кроме того, в The Telegraph сообщали, что Украина готовится бить по Москве собственными ракетами. В издании заявили, что украинцы опасаются ситуации, когда партнеры оставят их один на один с агрессором.

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