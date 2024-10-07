Россия разрабатывала беспилотник С-70 для работы в паре с истребителем Су-57, однако на практике реализовать это не удалось.

Россия разрабатывала беспилотник С-70 для работы в паре с истребителем Су-57, однако на практике реализовать это не удалось. Об этом в эфире "Апостроф TV" сообщил авиационный эксперт Константин Криволап:

"Война показала всю бессмысленность этой концепции, полное отсутствие какого-то адеквата. И сейчас все разработчики понимают, что любые тяжелые дроны, которые могут выполнять какие-то функции на линии боестолкновения - они не имеют смысла вообще. Поскольку их очень далеко видят радиолокационные системы. А его позиционируют как дрон шестого поколения. Еще не знаю, что такое "шестое поколение", но звучит очень круто".

В то же время он обратил внимание на конструкцию С-70: "Когда я увидел его поверхность, на которой куча болтов, винтов, нет покрытия, которое бы снижало эту радиолокационную заметность. Его любой радар, радиолокационная станция будет видеть за 500-600 километров. Как бомбардировщик Б-52. Потому что так уже никто не делает, таких систем уже нет. Все заклепки, все болты - они усиливают сигнал".

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По словам эксперта, главным вопросом, на который он пока не имеет ответа является то, каким образом БПЛА С-70 смог долететь до города Константиновка Донецкой области.

"Почему мы его не сбивали? Этот вопрос у меня остается и я пока не могу дать на него ответ. Если его сбили над Константиновкой - это та линия боестолкновения, которая у нас должна быть защищена", - добавил Криволап.

С-70: что известно

5 октября стало известно о сбитии российской воздушной цели в небе над Донецкой областью. Впоследствии стало известно, что речь идет о новом российском беспилотнике С-70 "Охотник".

По информации Forbes, С-70 был сбит, скорее всего, российским истребителем, который его сопровождал. Причиной стал выход БПЛА из строя недалеко от города Часов Яр Донецкой области.

По мнению военного эксперта Defense Express Ивана Киричевского, появление на фронте С-70 может привести к продолжению наступательных операций противника. По словам эксперта, россияне планируют использовать этот БПЛА как носитель управляемых авиабомб.

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