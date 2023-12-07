Компания также намерена в ближайшее время начать сборку своего бронетранспортера Fox в Украине.

Украина добивается от союзников возможности производить западную технику на своей территории. Вопросы по запуску производства вооружения уже обсуждают с рядом компаний, в частности – немецким концерном Rheinmetall.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Как сообщил представитель концерна, Rheinmetall уже ремонтирует немецкую военную технику в Украине.

"Компания намерена в ближайшее время начать сборку своего бронетранспортера Fox в Украине, отправив его компоненты через границу в том, что она окрестила "Лисой в коробке". В дальнейшем амбициями Rheinmetall является производство нового танка "Пантера" и средств ПВО в Украине", – говорится в материале.

Генеральный директор компании Армин Паппергер отметил, что производство техники в Украине будет обходиться дешевле, учитывая более низкие затраты на рабочую силу.

Роль Rheinmetall в производстве оружия для Украины

Немецкий концерн Rheinmetall производит ряд техники, которую используют на поле боя украинские военные. Уже давно ходят слухи о том, что компания откроет свое производство на территории Украины. Ожидается, что Rheinmetall начнет производить бронетехнику в Украине уже в следующем году, а первую продукцию выпустят в первой половине 2024 года.

В начале декабря стало известно, что компания получила контракт на поставку в Украину артиллерийских боеприпасов общей стоимостью около 142 миллионов евро.

В рамках соглашения Rheinmetall изготовит десятки тысяч снарядов калибра 155 мм. Однако поставлены они будут только в 2025 году.

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