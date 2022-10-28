Задачей таких станций РЭБ является борьба с беспилотниками.

Контрразведчики СБУ уничтожили российскую станцию радиолокационной борьбы "Силок-01", которую оккупанты разместили в одном из разрушенных домов в Донецкой области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Браконьеры" из 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ обнаружили тщательно замаскированный комплекс радиоэлектронной борьбы в одном из разрушенных домов Донецкой области", – говорится в сообщении.

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Станция радиолокационной борьбы "Силок-01" является одной из новейших разработок РФ. Задача таких станций РЭБ – борьба с беспилотниками.

"Но наши спецы просто снайперски работают из ударных дронов. Доказали, что этот очередной "аналоговнет" образцово функционирует только на полигонах", – подчеркнули в СБУ.

Уничтожение российской техники в Украине

28 октября 2022 года стало известно, что в Херсонской области украинские ракетчики утилизировали два склада с боеприпасами и ангар со скоплением техники оккупантов. Отмечается, что штурмовой и армейской авиацией Вооруженных сил Украины было нанесено 16 ударов по районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения врага.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы Российской Федерации за время полномасштабной войны против Украины потеряли такое огромное количество техники, которого не имеет большинство армий мира. Он отметил, что восстановить эти потери России не удастся.

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