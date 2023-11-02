Скоро счет "отстрелянных" ТОС-2 начнет расти, уверен обозреватель.

Россияне принялись устанавливать так называемые "курятники" на тяжелые огнеметные системы ТОС-2. Очередной "шедевр" российского ВПК показал и высмеял военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"В принципе, кажется логичным, но с учетом тенденций - нет. "Курятники" не поспевают за развитием средств поражений, которые все больше ориентируются на атакующие, маневренные камикадзе, с предпочтением кумулятивного средства поражения в качестве боевой части", - отметил он.

По его мнению, скоро счет "отстрелянных" ТОС-2 начнет расти.

Видео дня

"Ими пытаются спешно заменить ТОС-1А, которые более технологически сложная в производстве, а нужно быстро и много. Поэтому и отдано предпочтение более мобильному, колесному шасси. Так же пересмотрена концепция термобарического боеприпаса и применяется ТБС-М3 меньшей мощности, но большей дальности - до 15 км. С другой стороны, выживаемость и проходимость ниже у ТОС-2. Удачной охоты!" - добавил Коваленко.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине за время полномасштабного вторжения ориентировочно составили около 302 420 человек личного состава.

Также Россия потеряла не менее: танков - 5 241, боевых бронированных машин - 9 877, артиллерийских систем - 7 292, реактивных систем залпового огня - 850, средств противовоздушной обороны - 566.

Вас также могут заинтересовать новости: