На ролике можно увидеть загрузку партии в несколько десятков американских БМП на корабль.

Транспортное командование Соединенных штатов Америки показало процесс отправки боевых машин пехоты Bradley в Украину.

Соответствующее видео пресс-служба командования опубликовала в Twitter. На ролике можно увидеть загрузку партии в несколько десятков американских БМП на корабль в порту Чарлстона в Северной Каролине.

"Транспортное командование США доставляет более 60 Bradley в Украину в рамках соглашения о военной помощи Соединенных Штатов на сумму 2,85 миллиарда долларов, объявленного в начале этого года", - говорится в твите.

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Как известно, сейчас украинские военные проходят организованное обучение работе с этими БМП в Германии.

БМП Bradley для Украины: что известно

Напомним, что в начале января администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи Украине. В него вошли БМП Bradley, САУ, бронетехника, ракеты "земля-воздух", противотранспортные мины и боеприпасы.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что БМП Bradley может как выполнять функцию брони для прикрытия пехоты, так и функцию огневой поддержки и в наступлении, и в обороне. Сравнивая БМП Bradley и БМП Marder, Жданов заявил, что вторые слабее.

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