Украинскому государству необходимо провести переговоры и ратифицировать соглашения о вступлении в Евросоюз, отметил глава МИД.

Украина стала намного ближе к тому, чтобы стать членом Европейского Союза.

Нашему государству теперь "осталось две фазы - провести переговоры и ратифицировать соглашения о вступлении", об этом глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в эфире телемарафона. "И все - Украина - член Европейского Союза с соответствующими всеми последствиями для своей стабильности, для экономического развития, для защиты прав и свобод граждан", - заявил министр.

Глава МИД подчеркнул, что "мы стали не на шаг, а на гигантский прыжок ближе к членству в Европейском Союзе".

Украина вступила в ЕС или нет - сегодня это стоит знать

Напомним, 14 декабря стало известно, что Европейский Совет принял историческое решение о начале переговоров о вступлении нашего государства в Евросоюз. Позже Дмитрий Кулеба говорил, что, по его мнению, ЕС не повторит ошибку прошлого, и вступление Украины не продлится десятилетия.

По данным британской газеты The Times, из-за ряда проблем вступление Украины в ЕС может отсрочиться как минимум до 2030 года, а, возможно, украинцам придется этого ждать и до следующего десятилетия.

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