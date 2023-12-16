Украина стала намного ближе к тому, чтобы стать членом Европейского Союза.
Нашему государству теперь "осталось две фазы - провести переговоры и ратифицировать соглашения о вступлении", об этом глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в эфире телемарафона. "И все - Украина - член Европейского Союза с соответствующими всеми последствиями для своей стабильности, для экономического развития, для защиты прав и свобод граждан", - заявил министр.
Глава МИД подчеркнул, что "мы стали не на шаг, а на гигантский прыжок ближе к членству в Европейском Союзе".
Украина вступила в ЕС или нет - сегодня это стоит знать
Напомним, 14 декабря стало известно, что Европейский Совет принял историческое решение о начале переговоров о вступлении нашего государства в Евросоюз. Позже Дмитрий Кулеба говорил, что, по его мнению, ЕС не повторит ошибку прошлого, и вступление Украины не продлится десятилетия.
По данным британской газеты The Times, из-за ряда проблем вступление Украины в ЕС может отсрочиться как минимум до 2030 года, а, возможно, украинцам придется этого ждать и до следующего десятилетия.