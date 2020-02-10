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Украинцы создали спецавто для разгона беспорядков во Вьетнаме (фото, видео)

12:56, 10 февраля 2020
Оружие
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Украинский производитель создал на базе грузовика Ford спецавто для разгона беспорядков. 

Автомобиль недавно прошел испытания, сообщает прес-сслужба компании "Титал" в Facebook.

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В сообщении отмечается, что спецавто Retriever Barricade – это грузовик-водомет, который оборудован раздвижными решетками-экранами. Водяная пушка на крыше производительностью 20-40 л/сек, насос 2000-3000 л/мин, 4-10 тонн воды в зависимости от шасси. Также в авто есть баки на 100 л для пенообразователя, красителя и раздражающей жидкости.

Транспорт рассчитан на перевозку 12 спецназовцев, а еще двое людей вмещает кабина.

Сообщается, машины были созданы для иностранного заказчика, а именно для Министерства общественной безопасности Вьетнама. 

Напомним, что украинские броневики прошли масштабные испытания. Военные тестировали технику сразу четырех моделей.

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